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Forbes 2020'nin en çok kazanan ünlülerini açıkladı

Forbes dergisi, dünyanin en fazla kazanan ünlülerini açıkladı. Geçen hafta Kylie Jenner'in milyarder olduğu konusun da gerçegi carpittigini açıklayan dergi, 22 yasindaki Jenner'ın bu sefer en çok kazanan ünlü olduğunu açıkladı. For bes'a göre Jenner son bir yıl içinde 590 milyon dolar kazandı. İşte Forbes verilerine göre 2020'nin en çok kazanan 10 ünlü ismi:

06 Haziran 2020 17:21

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Forbes dergisi, dünyanin en fazla kazanan ünlülerini açıkladı. Geçen hafta Kylie Jenner'in milyarder olduğu konusun da gerçegi carpittigini açıklayan dergi, 22 yasindaki Jenner'ın bu sefer en çok kazanan ünlü olduğunu açıkladı. For bes'a göre Jenner son bir yıl içinde 590 milyon dolar kazandı. İşte Forbes verilerine göre 2020'nin en çok kazanan 10 ünlü ismi:

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10. Dwayne Johnson - 87.5 milyon dolar

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9. Lebron James - 88.2 milyon dolar

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8. Howard Stern - 90 milyon dolar

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7. Neymar - 95.5 milyon dolar

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6. Tyler Perry - 97 milyon dolar

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5. Messi - 104 milyon dolar

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4. Ronaldo - 105 milyon dolar

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3. Roger Federer- 106.3 milyon dolar

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2. Kanye West - 170 milyon dolar

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1. Kylie Jenner - 590 milyon dolar

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