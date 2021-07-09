Foça'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan ve 14 saatte söndürülen orman yangının ardından bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında ilk belirlemelere göre 30 hektar ormanlık alan ile bir zeytinliğin zarar gördüğü belirtildi.
09 Temmuz 2021 12:13
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Foça'nın Ilıpınar ile Gerenköy mahalleleri arasındaki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça'daki askeri birliklerin itfaiye ekipleri, yerleşim yeri yakınından başladığı belirlenen ve ters rüzgâr ile ormanın içlerine doğru ilerleyen yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.
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Havadan ve karadan müdahale ile 3 taraftan çevrilen alevlerin tek yönde önüne kesmek için ekipler yoğun çaba harcadı.
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Şiddetli rüzgâr nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Alevlerin ilerlediği bölgedeki bazı hayvan çiftlikleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
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Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterle müdahaleye ara verildi.
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Kara ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan yeniden müdahaleyle yangın kontrol altına alınıp, alevler tamamen söndürüldü.
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İlk belirlemelere göre 30 hektarlık ormanlık alan ve bir zeytinliğin yangında zarar gördüğü belirtildi.
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Foça Kaymakamı Ali Çetin, yangını Ulupınar Mahallesi'nde, oyun oynayan 2 çocuğun çıkardığı yönünde bilgi olduğunu, jandarmanın konuyu aydınlatmaya çalıştığını bildirdi.
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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.