FM 2022'nin çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Oyun dünyasının sevilen menajerlik simülasyon oyunu Football Manager 2022'nin çıkış tarihi açıklandı.
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Yayıncılığını Sega'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Sports Interactive'in yaptığı futbol menajerliği oyunu Football Manager 2022'nin çıkış tarihi açıklandı.
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Açıklamaya göre Football Manager 2022, 9 Kasım'da PC (Steam ve Epic Store), Xbox One, Xbox Series için çıkış yapacak. Ayrıca oyunun ilk günden hem PC hem de konsol için Xbox Game Pass'te olacağı da duyuruldu.
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Oyunun PC ve konsol sürümü dışında yine 9 Kasım'da iOS ve Android cihazlar için de mobil sürümünün çıkış yapacağı açıklandı. Mobil sürüm için ayrıntılı bilgiler ilerleyen süreçte açıklanacak.