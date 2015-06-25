Flamingoya protez bacak takıldı

Brezilya'da bacağını kaybeden bir flamingo, yeniden yürüyebiliyor.
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Veterinerler, dünyada bir ilke imza atarak flamingoya protez bacak taktı.
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Ama veteriner Andre Costa, sıra dışı bir yönteme başvurarak flamingonun hayatını kurtardı.
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Flamingoya bir sağlık merkezinin bağışladığı karbon protez bacak takıldı.
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Sağlık merkezinden yapılan açıklamada, “Bu daha önce denenmemiş bir yöntemdi. Diğer hayvanat bahçeleriyle görüştük. Hiç daha önce bir flamingoya bacak takmadıklarını söylediler. Denemeye karar verdik ve başarılı olduk” denildi.