T24 LogoT24 Logo

Flamingoya protez bacak takıldı

25 Haziran 2015 13:47

16

Brezilya'da bacağını kaybeden bir flamingo, yeniden yürüyebiliyor.

26

Veterinerler, dünyada bir ilke imza atarak flamingoya protez bacak taktı.

36

Ama veteriner Andre Costa, sıra dışı bir yönteme başvurarak flamingonun hayatını kurtardı.

46

Flamingoya bir sağlık merkezinin bağışladığı karbon protez bacak takıldı.

56

Sağlık merkezinden yapılan açıklamada, “Bu daha önce denenmemiş bir yöntemdi. Diğer hayvanat bahçeleriyle görüştük. Hiç daha önce bir flamingoya bacak takmadıklarını söylediler. Denemeye karar verdik ve başarılı olduk” denildi.

66

ETİKETLER

flamingoprotezbacaktakıldıbrezilya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24