Fizy’de şubat ayında en çok dinlenen isimler açıklandı: Pop müzik zirvede
Dijital müzik platformu Fizy’de şubat ayında en çok dinlenen sanatçılar açıklandı. Geçtiğimiz ay en fazla Tarkan, Müslüm Gürses, Sefo, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Cem Adrian, Ahmet Kaya, Uzi ve Ebru Gündeş dinlendi. Platformda en çok dinlenen tür pop oldu.
10 Mart 2022 18:01
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Fizy’de şubat ayında en çok dinlenen isimler açıklandı: Pop müzik yeniden zirvede
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Dijital müzik platformu fizy, şubat ayında en çok dinlenen sanatçılar açıklandı. En fazla dinlenen ve aratılan isimlerin başında Tarkan, Müslüm Gürses, Sefo, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Cem Adrian, Ahmet Kaya, Uzi ve Ebru Gündeş yer aldı.
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Ayrıca Sefo, Cem Adrian, Uzi, Edis, Ezhel ve Buray gibi sanatçılar da şubat ayının en çok dinlenen ve aratılan isimleri arasında yer aldı.
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Şubat ayında platformda en çok dinlenen tür pop oldu. Pop tarzı sırasıyla Rap, Klasik, Oldies, Arabesk ve Türk Halk Müziği kategorileri takip etti.
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Fizy’de şubat ayında en çok dinlenen isimler açıklandı: Pop müzik yeniden zirvede
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Fizy listelerinde, en çok tercih edilenler ise şöyle: “Top 50 Yerli, fizy Top 50 Yabancı, Yepyeni, fizy Pop, En Yeniler (Yerli), fizy Rap, Kış Geldi, Günün Listesi, Arkada Çalsın, En Yeniler (Yabancı).”
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Şubat ayında platformu en çok dinleyen şehir İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Diyarbakır, Antalya ve Gaziantep takip etti. (DHA)