Fiyatı 78 milyon dolar; dünyanın en hızlı iş jeti tanıtıldı
Bombardier, "Concorde'dan bu yana sivil havacılıkta en hızlı uçak" olduğunu belirttiği yeni bir uçak olan Global 8000'in lansmanını duyurdu.
24 Mayıs 2022 11:00
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Kanada merkezli çokuluslu iş jetleri, toplu taşıma araçları ve yüksek hızlı demiryolu treni setleri üretimi yapan Bombardier firması, dünyanın en hızlı iş jeti Global 8000’i tanıttı.
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8000 deniz miline (yaklaşık 14.800 km) kadar olan bir menzile sahip olan yeni uçak, Mach 0.94 (1.160 km/sa) azami hıza ulaşabiliyor, bu da neredeyse ses hızına (1.235 km/sa) denk geliyor.
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2021 yılında yapılan testler sırasında uçağın, ses hızını biraz aşarak Mach 1.015'e ulaştığı belirtildi.
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Firma yetkilileri yeni modeli tanıtırken, "Bu test uçuşu sırasında, uçak aynı zamanda sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanarak süpersonik hıza ulaşan ilk nakliye sınıfı uçak oldu" açıklamasını yaptı.
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Uçak içi performansının yanı sıra, Global 7500 grubunun özelliklerini de bünyesinde barındırdığı öğrenilen uçak, yolcularına daha fazla konfor vadediyor.
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Bombardier Başkanı ve CEO'su Eric Martel, ‘’Global 8000, müşterilerimiz için yeni bir çağın öncü uçağı olan Global 7500'ün üstün özelliklerinden yararlanıyor. Bizim kadar inovasyona odaklanan bir ekip için olağanüstü olan; rakipsiz durumdayız" dedi.