Firari 6 komutanın isim ve fotoğrafları paylaşıldı
21 Kasım 2016 22:00
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15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve darbe girişiminin ardından firar eden 6 subayın isimleri ve fotoğrafları paylaşıldı. Firari subayların Yarbay Atakan Adaşoğlu, Albay İlhami Polat, Yarbay Sait Tosun, Yüzbaşı Ömer Ergenekon, Yüzbaşı Abdullah Beyazkürk ve Yüzbaşı Güven Günindi olduğu belirtildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 4 bin 533 rütbeli asker tutuklandı. Güvenlik güçleri, darbe girişimin ardından firar eden 154 komutanın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Firari askerler arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 3 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 general bulunuyor.
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Kara Kuvvetleri Komutanlığından 100 subay ile 12 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 18 subay ile 9 astsubay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 4 subay ve 4 astsubay firariler arasında yer alıyor.
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Darbeciler tarafından hazırlanan atama listesinde 28. Mekanize Tugay Komutanlığına atandığı belirtilen Tuğgeneral Ali Kalyoncu, 15 Temmuz gecesi tugaya gelerek tank ve zırhlı araçları Ankara merkeze gönderme emrini verdi. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Kalyoncu firar eden subayların arasında yer aldı.
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‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında aranırken İzmir'in Buca ilçesinde bir evde yakalanan Tuğamiral İrfan Arabacı'nın emir subayı Fatih Alyaprak ile darbeciler tarafından hazırlanan listede TÜRKSAT'ta görevlendirilen Albay Yıldıray Hazır ve askeri savcı Kurtuluş Kaya da firariler arasında yer alıyor.