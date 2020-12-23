Finlandiya'da toplu taşımada sosyal mesafeyi oyuncak ayılar sağlayacak
Finlandiya'da Koronavirüs salgını kapsamında toplu taşımalarda sosyal mesafeyi sağlamak için yeni bir yöntem bulundu
23 Aralık 2020 11:05
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Kuzey Avrupa ülkesi, salgından korunma amacıyla daha önce uygulanmamış bir sosyal mesafe yöntemi geliştirdi.
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Ülkenin kuzeyinde hayata geçen uygulamada, yolcular arasındaki sosyal mesafeyi koruma amacıyla toplu taşımada ayıcıklar kullanılmaya başlandı.
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Salgında ikinci dalgayı yaşayan ülkede otobüslerde, vapurlarda boş bırakılması gereken koltuklara oyuncak ayılar oturtuldu.
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New Mobility News’e konuşan yetkililer, “Mesajımızı pozitif bir şekilde ve insanları gülümseterek vermek istedik. Bu yüzden insanları sevimli, tüylü bir yolcunun yanına oturmaya davet ederek neşelendirmeyi düşündük” dedi.
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Oyuncak ayılar, yolculuk hizmeti sona erdikten sonra rutin bir şekilde temizleniyor. Verdikleri hizmet sona erdikten sonra sterilize edilip Helsinki’deki yeni çocuk hastanesine hediye edilecek.
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Finlandiya'da toplu taşımada sosyal mesafeyi oyuncak ayılar sağlayacak