FT Global500 değerlendirmesinde Türkiye'den iki isim
31 Temmuz 2013 18:51
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Financial Times gazetesi dünyanın en çok gelişen sektör ve şirketlerini bu yıl 17'ncisini düzenlenen FT Global 500 sıralamasında açıkladı. Global 500 dahilindeki şirketlerin toplam sermaye değerini yüzde 7.5 artış gösterek 25.300 milyar dolardan 27.200 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.
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Apple piyasa değerinde yüzde 25'lik bir düşüş yaşayarak değerinin 559 milyar dolardan 416 milyar dolara düşmesine rağmen listede yine birinci sıraya oturdu.
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Sıralamada Apple'ı, ExxonMobil ikinci ve Berkshire Hathaway üçüncü olarak takip etti.
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2013'ün Mart ayından beri FTSE hisse senedi endeksi bünyesinde medya, tıbbî ürünler ve gayri menkul yatırım fonları dünya piyasalarında en kârlı sektörler olarak belirlenirken, madencilik ve endüstriyel metal sektörler olarak belirlendi.
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2012'de yapılan araştırmalar baz alındığında, banka ve petrol şirketlerinin sıralamada en kârlı sektörler olduğu açıklandı. Bankaların piyasa değerinde yüzde 13.1 lik bir artış görülürken, petrol şirketlerinin piyasa değeri ise yüzde 6.7'lik düşüş yaşadı.
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FT500 listesinde Türkiye'den iki üye de yer aldı. İş Bankası 434'üncü sırada yer alırken, Akbank'ta 460'ıncı oldu.