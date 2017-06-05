Final maçının Antalya'ya faturası ağır oldu

Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Stadı'nda oynanan Eskişehirspor- Göztepe maçında alınan güvenlik tedbirleri hakkında basın toplantısı düzenledi.
26
Uncalı Emniyet Müdürlüğü'ndeki brifing salonunda gerçekleştirilen toplantıda, polisin taraftardan ele geçirdiği malzemeler sergilendi.
36
7 metre uzunluğundaki masada yer alan çok sayıdaki meşale, torpil, sis bombası, havai fişek ve tahta, plastik, demir sopa ile sustalı olarak tabir edilen bıçak ve farklı türdeki 5 bıçak basın mensuplarına gösterildi.