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Final maçının Antalya'ya faturası ağır oldu

05 Haziran 2017 23:42

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Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Stadı'nda oynanan Eskişehirspor- Göztepe maçında alınan güvenlik tedbirleri hakkında basın toplantısı düzenledi.

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Uncalı Emniyet Müdürlüğü'ndeki brifing salonunda gerçekleştirilen toplantıda, polisin taraftardan ele geçirdiği malzemeler sergilendi.

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7 metre uzunluğundaki masada yer alan çok sayıdaki meşale, torpil, sis bombası, havai fişek ve tahta, plastik, demir sopa ile sustalı olarak tabir edilen bıçak ve farklı türdeki 5 bıçak basın mensuplarına gösterildi.

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