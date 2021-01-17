Filmloverss'tan Netflix Türkiye'de izleyebileceğiniz 10 kısa film önerisi
Güncel bağımsız sinema platformu Filmloverss, Netflix Türkiye’de izlenebilecek dikkat çekici kısa filmleri seçti. Listede David Lynch ve Paul Thomas Anderson gibi yönetmenlerin kısalarından, bu yıl Oscar adaylığı alabilecek kısa animasyonlara 10 film yer aldı. (Kaynak: Cumhuriyet)
17 Ocak 2021 11:08
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Güncel bağımsız sinema platformu Filmloverss, Netflix Türkiye’de izlenebilecek dikkat çekici kısa filmleri seçti. Listede David Lynch ve Paul Thomas Anderson gibi yönetmenlerin kısalarından, bu yıl Oscar adaylığı alabilecek kısa animasyonlara 10 film yer aldı. İşte önerilen 10 kısa film:
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ANIMA: Radiohead vokalisti Thom Yorke’un aynı adlı albümüyle eş zamanlı olarak yayımlanan "ANIMA", daha önce de müzik videolarında Yorke ile çalışan yönetmen Paul Thomas Anderson’ın imzasını taşıyor. Thom Yorke’un başrolünü üstlendiği kısa film, aynı adlı albümden üç şarkı barındıran kısa bir müzikal.
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If Anything Happens I Love You: Michael Govier ve Will McCormack’ın yazıp yönettiği 2020 yapımı kısa film, bir okula düzenlenen silahlı saldırı sırasında çocukları öldürülen bir çiftin bu büyük kayıpla baş etmeye çalışmasını anlatıyor. Kaybın etkisiyle birbirlerinden uzaklaşan çift hiç konuşmasa da arkada gölgeler gerçek duygularını ifade ediyor.
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What Did Jack Do?: Netflix kısaları arasında ön plana çıkan bir diğer yapım da usta yönetmen David Lynch’in elinden çıkan "What Did Jack Do?" David Lynch’in başrolünde yer aldığı bu kısa filmde bir dedektif, cinayet zanlısı bir maymunu sorguya çekiyor.
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Period. End of Sentence: 2019 yılında En İyi Belgesel Oscarı’nın sahibi olan "Period. End of Sentece" Rayka Zehtabchi tarafından yönetiliyor. Fİlm, Hindistan’ın Delhi şehrinin dışındaki bir köyde yaşayıp nesiller boyunca hijyenik pede ulaşamayan kadınların, sessiz bir devrime önderlik etmesini anlatıyor.
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Cops and Robbers: Netflix’in kısa süre önce haklarını satın aldığı "Cops and Robbers", En İyi Kısa Animasyon dalında Oscar adaylığı alabileceği konuşulan yapımlardan biri. George Floyd’un polis tarafından katledilmesinin ardından tüm dünyayı saran #BlackLivesMatter hareketine konu olan adaletsizliklere ve sistematik sorunlara dikkat çeken film, kısa süresine pek çok farklı animasyon tekniğini sığdırmasıyla da dikkat çekiyor.
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Long Shot: "Long Shot" 40 dakikalık süresiyle bu listedeki en uzun yapımlardan biri. Filmde, cinayetle suçlanan Juan Catalan, masumiyetini ispatlamak için hiç beklenmeyecek bir yerde umut buluyor. Larry David’in HBO’da yayımlanan komedi dizisi "Curb Your Enthusiasm"da. Masumiyetini ispatlamak için o gün olay yerinde olmadığını kanıtlması gereken Catalan, o gün yolunun kesiştiği dizi ekibinin kayıtları içinde kendisini bulmaya çalışırken, gerçek bir suç hikâyesinin popüler bir komedi dizisiyle kesişmesinden adli yargı sisteminin ne hâlde olduğunu gözler önüne seren trajikomik bir hikâye ortaya çıkıyor.
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Modest Heroes: Eski Studio Ghibli yapımcısı Yoshiaki Nishimura tarafından 2015 yılında kurulan Studio Ponoc’un ikinci eseri olan Modest Heroes, su altında yaşayan küçük bir aile, ciddi yumurta alerjisi olan bir çocuk ve görünmez bir adam etrafında dönen üç kısa filmden oluşuyor.
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Homemade: Sinemacıların karantina sürecinde imza attığı kısalardan oluşan Netflix yapımı "Homemade", tek bir kısa film değil, tematik bağı bulunan 17 kısa filmden oluşan bir kolaj. Kolajda Pablo Larraín, Paolo Sorrentino, Ladj Ly, David Mackenzie, Naomi Kawase, Nadine Labaki, Ana Lily Amirpour, Kristen Stewart, Sebastián Lelio, Maggie Gyllenhaal gibi önemli isimlerin kısa filmleri yer alıyor.
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Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein: Netflix dizisi "Stranger Things"teki Jim Hopper rolüyle beğeni kazanan David Harbour, bu mockumentary'de (sahte belgesel) kendisi gibi aktörlerle dolu ailesinin karışık tarihini araştırmaya başlıyor ve babasının "Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein" adlı televizyon oyunundaki rolünü incelemeye koyuluyor. "Arrested Development" dizisinin senarist ekibinde yer alan John Levenstein‘ın senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda, Sacha Baron Cohen’in tartışma yaratan dizisi "Who Is America?"nın yönetmeni olan Daniel Gray Longino oturuyor.
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Life Overtakes Me: Geçen yıl En İyi Kısa Belgesel Oscarı kategorisinde Oscar adaylığı kazanarak dikkatleri üzerine çeken "Life Overtakes Me", göçmen sorununun pek bilinmeyen bir yönüne ışık tutuyor. İsveç yapımı film, ülkede göçmenlerin çocuklarında görülmeye başlayan amansız bir hastalığa odaklanıyor.