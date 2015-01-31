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Fillerden terapi!

31 Ocak 2015 17:51

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Tayland’ın Chang Mai kentinde, 3 ila 5 ton ağırlığındaki fillerin yaptığı masaj, turistlerin ilgisini çekiyor.

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