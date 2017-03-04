Filistin'de sokak sanatçısı 'Banksy' tasarımlı otel
04 Mart 2017 22:12
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İç tasarımı ve duvar resimleri dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy tarafından yapılan "Ayrım Duvarı" manzaralı otel Filistin'in Beytüllahim şehrinde açıldı.
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İç tasarımı ve duvar resimleri dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksytarafından yapılan "Ayrım Duvarı" manzaralı otel Filistin'in Beytüllahimşehrinde açıldı.
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Türkçe’de "duvarla çevrili" manasındaki The Walled Off Hotel'in Müdürü Visam Selsa, İsrail'in Batı Şeria topraklarını ayırmak amacıyla inşa ettiği Ayrım Duvarı manzaralı olduğunu belirterek, "Otelin neresinden bakarsanız bakın etrafınızda 2002'de inşa edilen duvarı göreceksiniz." dedi.
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Otelin, Ayrım Duvarı gerçekliği konusunda mesaj vermek amacıyla mevcut konuma inşa edildiğini ifade eden Selsa, otelin tasarımı ve yapımının tam bir gizlilik içerisinde gerçekleştiğine dikkati çekti.
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Selsa, sanatçı Banksy'nin gerçek kimliğinin bilinmediğini hatırlatarak, 14 ay boyunca gizlilik içerisinde günde 12-14 saat çalıştıklarını, otelin içerisindeki eşyaların dekorasyonu dahil her şeyin Banksy'nin gözetiminde yapıldığını aktardı.