FIFA 22'de Süper Lig'in en yüksek reytingli futbolcuları
21 Eylül 2021 15:39
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Elecrtronic Arts'ın yeni futbol oyunu FIFA 22, 1 Ekim itibarıyla oyuncularla buluşacak. Süper Lig'de forma giyen oyuncuların reytingleri de belli oldu. İşte en yüksek reytingli 10 futbolcu:
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10. Domogoj Vida: Beşiktaş (reyting skoru 78)
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9. Jonas Svensson: Adana Demirspor (reyting skoru 78)
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8. Uğurcan Çakır: Trabzonspor (reyting skoru 79)
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7. Rachid Ghezzal: Beşiktaş (reyting skoru 79)
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6. Mesut Özil: Fenerbahçe (reyting skoru 80)
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5. Marek Hamsik: Trabzonspor (reyting skoru 80)
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4. Medhi Benatia: Karagümrük (reyting skoru 81)
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3. Edin Visca: Başakşehir (reyting skoru 81)
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2. Fernando Muslera: Galatasaray (reyting skoru 81)
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1. Miralem Pjanic: Beşiktaş (reyting skoru 82)
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