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FIFA 21, Süper Lig'de sezonun 11'ini açıkladı

11 Mayıs 2021 09:10

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FIFA 21'de Türkiye Süper Lig yılın takımı açıklandı. Kadroda yer alan oyuncuların bir kısmı orada yer almayı kesinlikle hak ederken, bir kısmı ise futbolseverler arasında tartışma yarattı. Kadrodaki oyuncular şu şekilde:

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Altay Bayındır - Fenerbahçe (85 GEN)

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Marcão - Galatasaray (87 GEN)

412

Valentin Rosier - Beşiktaş (88 GEN)

512

Caner Erkin - Fenerbahçe (89 GEN)

612

Faycal Fajr - Sivasspor (87 GEN)

712

Lucas Biglia - Fatih Karagümrük S.K. (91 GEN)

812

Davidson - Alanyaspor (90 GEN)

912

Rachid Ghezzal - Beşiktaş (86 GEN)

1012

Anastasios Bakasetas - Trabzonspor (86 GEN)

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Adem Büyük - Yeni Malatyaspor (85 GEN)

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Vincent Aboubakar - Beşiktaş (90 GEN)

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