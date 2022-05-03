Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'e yanıt: 'Zalim anne' sıfatından çok sıkıldım!
03 Mayıs 2022 13:41
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Feyza Aktan, oğlu Kuzey'i, 4. yaş gününde kendisinden kaçırdığını ileri süren eski eşi Özcan Deniz'e yanıt verdi.
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Aktan, konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yaptı.
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Aktan, “Gelişimden, nedenlerinden ve adresimizden oğlumun babası en başından beridir haberdar. Bu şekilde yansıtılması beni üzse de ne yazık ki hiç şaşırtmadı... “ dedi.
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Aktan şu ifadeleri kullandı: “Üzerime oturtulmaya çalışılan 'Zalim anne' sıfatından artık çok sıkıldım. Bu kararın nedenlerini cevap hakkım doğduğu için en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım, sevgilerBu bir kaçma ya da kaçırma eylemi değil, yapılan onca haksızlıklara 'Artık bir dur' demekti.”