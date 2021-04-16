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Ferrari'nin ilk elektrikli modeli 2025'te görücüye çıkacak

Ford'dan Mercedes'e birçok markanın elektrikli otomobillere iyice yöneldiği bu dönemde maliyetler yavaş yavaş da olsa düşmeye başlıyor ve Ferrari de bu pazara adım atacak.

16 Nisan 2021 11:23

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Batarya teknolojisinin limitlerinden ve uzun şarj sürelerinden çekinen Ferrari'nin üreteceği ilk EV hakkında bilinenler son derece sınırlı

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2019 yılında tanıtılan SF90 Stradale, hibrit desteğiyle markanın en güçlü otomobili olarak gelmişti.

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Hacmi 4.0 litre olan V8 ile üç elektrik motorunu eşleyen Ferrari toplamda 1.024 bg (753 kW) güç elde etmişti.

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Elektrik menzili 21 km civarında olan SF90 Stradale'nin 0-100 km/h ivmelenmesi ise sadece 2,6 saniye sürüyordu.

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Düşük hacimde üretim yapan markalar için elektrikli ulaşıma geçiş biraz daha uzun sürecek fakat nihayetinde Ferrari, Aston Martin, Pagani gibi markalar da yüzlerini EV dünyasına çevirecek. (Kaynak:Kaynak: Automotive News Europe)

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Ferrari'nin ilk elektrikli modeli 2025'te görücüye çıkacak

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Ferrari'nin ilk elektrikli modeli 2025'te görücüye çıkacak

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Ferrari'nin ilk elektrikli modeli 2025'te görücüye çıkacak

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Ferrari'nin ilk elektrikli modeli 2025'te görücüye çıkacak

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Ferrari'nin ilk elektrikli modeli 2025'te görücüye çıkacak

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Ferrari'nin ilk elektrikli modeli 2025'te görücüye çıkacak

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Ferrari'nin ilk elektrikli modeli 2025'te görücüye çıkacak

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