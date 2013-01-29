Ferdi Özbeğen'in 71 yıllık hayat hikâyesi...

Özellikle 80’li yıllarda 'Eskimeyen Dost', 'Seni Terkedeceğim', ‘Bir Gülü Sevdim’ gibi şarkılarla müzikseverlerin beğenisini kazanan sanatçı Ferdi Özbeğen 72 yaşında hayatını kaybetti. 12 yıldır kanser tedavisi gören Özbeğen solunum yetmezliği nedeniyle Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Uyutularak devam edilen tedavi sonucunda yaşama veda etti.
218
Peki Ferdi Özbeğen kimdir?
318
1941 yılında İzmir'de doğan Ferdi Özbeğen 11 yaşındayken ortaokulla birlikte özel müzik öğrenimine başladı.
418
1960 yılında Özel İzmir Koleji'ni bitirdikten sonra İstanbul'da İktisat Fakültesi'ni kazandı fakat 1963 yılında babasının vefat etmesi üzerine eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Bu andan itibaren Ferdi Özbeğen, ilgi alanı olan müziğe yöneldi.
518
Hürriyet Gazetesi'nin 1965 yılında düzenlediği ''Altın Mikrofon'' yarışmasına katılarak müzik yolculuğuna başlayan Özbeğen, yarışmadan sonra kendi orkestrasını kurup eserler üretmeye başladı.
618
Kurduğu grubun dağılmasının ardından Şefik Uyguner'in orkestrasında çalışmaya başlayan Özbeğen 1977 yılında ilk albümünü çıkaran Özbeğen, ilk uzunçaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 Dakika'yı çıkardı. Sanatçı ''Sohbet'' adlı plağıyla ''Altın Plak'' ödülünü, ''Mutluluklar'' ile de ''Platin Plak'' ve ''Altın Piyano'' ödüllerini kazandı.
718
Ferdi Özbeğen, 80'lerin sonu ile 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde gene alaturka ve taverna tarzı şarkılar söyledi. 90'lar yeni müzik türleriyle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekildi. 1991 yılında piyasaya sunduğu nostalji albümü Şarkılarım, Türkiye'de pek duyulmayan unplugged yani elektronik müzik kullanmadan canlı performansla hazırlandı.
818
Müzikal yaşamına 28 albüm sığdıran Özbeğen, 1980'de, Gülşen Bubikoğlu, Tanju Gürsu ve Hulusi Kentmen ile ''Tanrıya Feryat'' adlı filmde de oynadı. Banu Alkan ile ''Piyanist'' adlı yapımda yer alan sanatçı, 1980'li yılların en popüler yapımlarından biri olan ''Perihan Abla'' adlı dizide de konuk oyuncu olarak yer aldı.
918
45'lik Plakları; Altın Mikrofon (1965), Bu da Bizden (1969)
1018
Albümleri; Ferdi Özbeğen'le 45 Dakika (1977), Ferdi Özbeğen'le Sohbet (1978), Teşekkürler (1979), Mutluluklar (1980), Nice Yıllara (1980), Yaşadıkça (1981), Bir Sır Gibi (1982), Yirminci Sanat Yılı Şan Konseri (1983), Seviyorum Delicesine (1983), Piyanist (1984), Sizin Seçtiklerinizle (1984), Belki Bir Gün (1985), Sana İhtiyacım Var (1986), Sevdiğiniz Şarkılar (1986), Başka Başka Bambaşka (1987), Senden Sonra (1988), Yaktı Geçti (1989), Kara Sevda (1990), Şarkılarım (1991), Davacı Değilim (1992), Bir Başkadır Ferdi Özbeğen (1993), İşte Geldim (1996), Kandil (1998), Ayrılmayalım (2001), Can Suyum (2006), Nerelerdeydiniz (2009)