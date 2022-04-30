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Fenerbahçe 'Yeni Pogba' için girişimleri başlatıyor

30 Nisan 2022 17:40

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Fenerbahçe, Valencia'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan Ilaix Moriba ile ilgileniyor.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Gustavo ve Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

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A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Valencia'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan Ilaix Moriba ile ilgileniyor.

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Habere göre Fenerbahçe, Moriba'yı kiralamak istiyor.

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19 yaşındaki Gineli merkez orta saha bu sezon Valencia formasıyla La Liga'da 10 maçtı çıktı. Moriba, Barcelona'dan yetişti.

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