Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı
10 Nisan 2020 15:11
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Galatasaray'ın üçlü setinde klasik parçalı forma iç saha forması olarak belirlenirken, kırmızı üst siyah şort kombini deplasmanda giyilecek. Son olarak alternatif forma ise üçüncü tercih olacak..
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İşte Galatasaray'ın alternatif forması
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Fenerbahçe'ninyen sezon forması ise, 2014-15 çubuklu forması için üretilen prototip olduğu sızdı. Bu sezon, Fenerbahçe için Kiğılı grubunun tasarımcılarından bağımsız olarak forma tasarlanan ilk sezondu. Bu prototip forma da Kiğılı grubundan izler taşıyor
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Barcelona'nın yeni sezon için ürettiği forma ise geçmişte olan formaları ile benzerlik gösteriyor.
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PSG ise her zaman ki gibi klasik takılmaya devam ediyor. Tüm formaları ile yeni sezon formasının benzerliği de dikkat çekmeye başladı.