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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı

10 Nisan 2020 15:11

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Galatasaray'ın üçlü setinde klasik parçalı forma iç saha forması olarak belirlenirken, kırmızı üst siyah şort kombini deplasmanda giyilecek. Son olarak alternatif forma ise üçüncü tercih olacak..

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İşte Galatasaray'ın alternatif forması

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Fenerbahçe'ninyen sezon forması ise, 2014-15 çubuklu forması için üretilen prototip olduğu sızdı. Bu sezon, Fenerbahçe için Kiğılı grubunun tasarımcılarından bağımsız olarak forma tasarlanan ilk sezondu. Bu prototip forma da Kiğılı grubundan izler taşıyor

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Barcelona'nın yeni sezon için ürettiği forma ise geçmişte olan formaları ile benzerlik gösteriyor.

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PSG ise her zaman ki gibi klasik takılmaya devam ediyor. Tüm formaları ile yeni sezon formasının benzerliği de dikkat çekmeye başladı.

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Tottenham - 2020-2021 İç saha

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Atletico Madrid 2020-2021 İç saha

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Inter - 2020-2021 Alternatif

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Liverpool - 2020-2021 İç saha

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