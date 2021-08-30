Vitor Pereira ile sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Kanarya, transferin son günlerinde bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler:
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Vitor Pereira'nın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Japon oyuncu Hidemasa Morita transferinde mutlu sona ulaştı. 26 yaşındaki futbolcu 30 Ağustos Pazartesi günü saat 17.25'te İstanbul'da olacak.
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Forvet için üç isim ön plana çıkıyor. Yönetim, Lyon'un yıldızı Moussa Dembele için büyük çaba sarf ediyor. Fransız yıldızla prensip anlaşmasına varılsa da kulübüyle yapılan pazarlıklar zorlu geçiyor.
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Diğer yandan Cedric Bakambu için yapılan girişimlerde artık Çin'den gelecek haber bekleniyor. Kongolu oyuncu eğer Beijing Guoan'dan bonservisini alabilirse, imza için hazır olacak.
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Fenerbahçe'nin santrfor transferinde listesindeki oyunculardan birinin Leipzig'de forma giyen Hee-chan Hwang olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Hee-chan Hwang'yi yedekte bekletirken, şu anda santrfor transferinde başka bir hedefe odaklanmış durumda. Eğer kulübün ilk planı gerçekleşmezse B planı olarak Hee-chan Hwang'nin devreye girebileceği iddia edildi.
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Premier Lig'de oynanan Manchester City - Arsenal maçına, ilk 11'de başlayan ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Sead Kolasinac'a taraftarlar tepki gösterdi. 28 yaşındaki tecrübeli sol bekin Arsenal'de eleştiri yağmuruna tutulması takımdan ayrılacağı yönündeki söylentileri de artırdı.
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Fenerbahçe'nin transfer sezonu başından bu yana listesinde yer alan Aurelio Buta, yeniden gündeme geldi. Sarı lacivertli ekip, yeni sistemine en uygun olabilecek isimlerden biri olan Buta için Antwerp ile iletişime geçecek.
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Fenerbahçe'nin bir diğer transfer hedefi ise Alexis Sanchez, sarı lacivertliler Şilili yıldız için 3.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Bu arada binlerce taraftar da Sanchez'in sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarının altına, "Come to Fenerbahçe" yazıyor. Bu paylaşımlar İtalya basınında da geniş yer aldı.