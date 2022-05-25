Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’tan Bakan Nebati’ye ziyaret
25 Mayıs 2022 13:50
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi ziyaret etti.
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Nebati’ye isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye edildi.
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Nebati Twitter hesabından ziyarete ilişkin olarak, “Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli Yönetim Kurulu Üyeleri’ne nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” paylaşımını yaptı.
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’tan Bakan Nebati’ye ziyaret
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’tan Bakan Nebati’ye ziyaret
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