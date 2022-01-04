Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor; işte en güçlü aday
04 Ocak 2022 09:21
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FENERBAHÇE'DE ÖNE ÇIKAN İSİM NETLEŞTİ | Skorer'den Senad Ok'un haberine göre, Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesinin ardından teknik direktör konusunda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de artık son aşamaya gelindi. Sarı-Lacivertliler'de uzun süredir devam eden arayışın ardından ön plana çıkan isim belli oldu.
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ZAMAN DARALIYOR | Teknik direktör arayışları süren Fenerbahçe’de zaman da daralıyor. Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında Adana Demirspor’u ağırlayacak sarı-lacivertliler, 10 Ocak’ta sahaya çıkacak.
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1 HAFTA KALDI | TFF’nin kuralları gereği antrenör Zeki Murat Göle, Pro Lisansı olmadığı için takımın başında yer alamayacak. Fenerbahçe’nin 1 hafta içerisinde mutlaka bir teknik direktörle anlaşması gerekecek.
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ARAYIŞ 2 AYDIR DEVAM EDİYOR | Fenerbahçe’de teknik direktör arayışlarında artık sona yaklaşıldı. Vitor Pereira daha görevdeyken başlayan çalışmalar yaklaşık iki aydır sürüyor.
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EN GÜÇLÜ ADAY BILIC | 2-2 biten Beşiktaş derbisi sonrası görevine son verilen Portekizli teknik adamın yerine gelecek yeni hoca için son dönemde çalışmalar yoğunlaştı. Bu çerçevede Slaven Bilic en güçlü aday haline geldi. Bu sezon başında anlaşma sağlansa da Çin’de Beijing Guoan’da sözleşmesi devam ettiği için kulübünden ayrılamayan Hırvat çalıştırıcının yerine Vitor Pereira tercih edilmişti.
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EN ÇOK İSTENEN BILIC | Gelinen noktada en çok istenen çalıştırıcı Joachim Löw oldu. Yoğun çaba ve ısrarlara rağmen deneyimli teknik adam ikna edilemedi. Benfica ile yollarını kısa süre önce ayıran Jorge Jesus ile de temas kuruldu. Portekizli teknik adamın ciddi talipleri olması işi zorlaştırdı.
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BILIC GELECEK SEZON PLANINI YAPACAK Yerli teknik adam adayları arasında gösterilen Okan Buruk ise kabul görmedi. İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar devam etme fikri de söz konusuydu. Ancak bu sezonu gelecek sezon için bir geçiş olarak düşünen yönetim, Slaven Bilic’in bir anlamda gelecek sezon planını da yapmasını öngörüyor.
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SÜPER LİG'İ TANIYOR | Bu ay itibariyle kulübü Beijing Guoan’daki görevinden ayrılması beklenen Hırvat çalıştırıcı daha önce 2013-2015 arasında Beşiktaş’ı çalıştırmıştı. Süper Lig’i tanıması da 53 yaşındaki Bilic tercihinde en önemli kriterlerden biri oldu.
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BUGÜN MAÇI VAR | Çin Süper Ligi’nde Slaven Bilic’in takımı Beijing Guoan, bugün TSİ 10.30’da Shenzen deplasmanına çıkacak. Son 6 maçında 3 beraberlik 3 yenilgi alan Beijing Guoan’da Bilic’e yönelik eleştiriler var. Çin basınında Hırvat çalıştırıcının bugünkü Shenzen maçında da puan kaybetmesi halinde yolların ayrılabileceği ifade edildi.
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BILIC SINIFTA KALDI Slaven Bilic, Ocak 2021’de göreve geldiği Beijing Guoan’da beklenen performansı gösteremedi. Hırvat teknik adam 27 resmi maçta 12 yenilgi aldı. Bilic’in takımı ligde de 6. sırada bulunuyor.
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JESUS HENÜZ YANIT VERMEDİ | Sarı-lacivertli takımın teknik direktör adaylarından Jorge Jesus şu anda hem Fenerbahçe hem de Atletico Mineiro ile görüşüyor. Ancak Jesus’un iki takımın teklifine de henüz bir yanıt vermediği ve son kararını açıklamadığı ifade edildi.¨Brezilya’da yayın yapan Globo Esporte’de yer alan haberde, 67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının iki takımın da projelerini incelediği ve temaslarını sürdürdüğü kaydedildi. Jesus bu hafta içerisinde kariyeri için en iyi kararı vereceği bildirildi.