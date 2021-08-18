Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği sıra dışı alternatif forması tanıtıldı
Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği alternatif forma, bu akşam düzenlenen çevrimiçi lansmanla tanıtıldı.
18 Ağustos 2021 20:49
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Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği alternatif forma, bu akşam düzenlenen çevrimiçi lansmanla tanıtıldı.
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Sarı-lacivertlilerin yeni forma tedarikçisi Puma'nın PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, Marsilya, Kransnodar, Borussia Mönchengladbach, Stade Rennais, Valencia, Milan ve Manchester City ile YouTube üzerinden düzenlediği etkinlikte, Fenerbahçe'yi İrfan Can Kahveci temsil etti.
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Lacivert renkli üçüncü forma, üzerindeki "Fenerbahçe" yazılı şeritle ve ön tarafının armasız oluşuyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe, son olarak 103 golle şampiyonluğa ulaştığı 1988-89 sezonunda kulüp armasının yer almadığı bir forma kullanmıştı.
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Fenerbahçe arması kumaşın üzerinde desen olarak yer alırken, formanın arkasında da bir armanın olduğu görülüyor.
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Fenerbahçe'yi "elit klasman"daki takımlar arasına ekleyen Puma, bu klasmandaki diğer takımların üçüncü formalarını da aynı konsept ile tasarladı.
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Forma, Fenerium mağazalarında 319 TL bedelle satışa sunuldu.