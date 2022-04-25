"Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında ibre değişti"
Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'de Joachim Löw öne çıksa da ibre değişti. Sarı-Lacivertliler Alman çalıştırıcı yerine Jorge Jesus'a yöneldi.
25 Nisan 2022 18:30
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yokluğunu İsmail Kartal ile doldu. Tecrübeli çalıştırıcı önderliğinde Sarı-Lacivertliler 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve Süper Lig'de 2. sıraya yükseldi.
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Şampiyonlar Ligi kotası için iddiaları konuma gelen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazandı. Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör arayışında ibre Joachim Löw'den Jorge Jesus'a döndü.
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Hürriyet gazetesinde yer alan haberde Jorge Jesus'un ekibiyle fotoğraf paylaşması ve Ali Koç'un Portekiz'e gitmesinden dolayı tarafların anlaşmaya yakın olduğu yazıldı.
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Fenerbahçe neden Jorge Jesus'a yöneldi? | Aynı kaynağa göre Fenerbahçe'nin Jesus'a yönelmesinin 4 nedeni var:
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1- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Joachim Löw yerine Jorge Jesus'u istiyordu ve bu hedef en başından itibaren gizli tutuldu. Löw'ün adı öne çıkarılarak Portekizli çalıştırıca "alternatifsiz değilsin" mesajı verildi.
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2- 15 yıl Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw uzun yıllardır kulüp takımı çalıştırmadı.
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3- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Joachim Löw ile dolaylı ve direkt iletişim kursa da Alman teknik direktör net yanıt vermedi.
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4- Benfica ile Portekiz'de kupaları sürklase eden Jorge Jesus, Brezilya ekiplerinden Flamengo ile yerel ve uluslararası kupalar kazandı.
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Benfica ile 11 kupa kazanan Jorge Jesus, Flamengo ile Libertadores, Brezilya Ligi ve Brezilya Süper Kupası kazandı. Jesus ayrıca Al-Hilal ile Suudi Arabistan Süper Kupası kazandı.