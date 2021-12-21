Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi 5,5 ay sürdü. Sarı-lacivertli kulüp, Portekizli teknik adamın sözleşmesini feshetti. Yeni teknik direktör çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli yönetimin listesinde 3 isim ön plana çıkıyor.
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Sarı-lacivertliler yeni teknik direktör için çalışmalara hız verdi. Listenin başında Kenan Koçak ve Slaven Bilic var.
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Yönetim, A Milli Takım’da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Kenan Koçak ile görüşme halinde. Sarı-lacivertliler Koçak için TFF’den de onay almak zorunda.
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Bir diğer aday ise İsmail Kartal. Yönetim, uyum sorunu yaşamayacağı için Kartal'a da sıcak bakıyor.
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Bir diğer aday ise Slaven Bilic. Fenerbahçe, Hırvat teknik direktör ile sezon başında anlaşma sağlasa da kulübü Beijing Guoan Bilic’i bırakmamıştı. Sarı-lacivertliler, en kısa zamanda takımın başına getirmeyi planladığı yeni hocasına ilk etapta kısa süreli bir kontrat teklif etmeyi düşünüyor.