Fenerbahçe'nin son maçlarda kaybettiği şampiyonluklar!
Misli.com Sultanlar Ligi final serisini 3-2 kaybedip şampiyonluktan olan F.Bahçe son dönemde yitirdiği finallerle dikkat çekiyor
14 Mayıs 2022 10:10
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Fenerbahçe, bu sezon voleybolda ve basketbolda kazanabileceği 5 kupadan oldu. Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre, futbolda 2005-06, 2009-10 ve 2011-12 sezonlarında şampiyonluğu son maçta kaçıran Kanarya, kupadaki Anadolu Efes hüsranının ardından son 1 ayda basketbol ve voleybolda 4 final kaybetti. Fenerbahçe, basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası ve Euroleague, kadınlar voleybolda ise Kupa Voley ile Sultanlar Ligi’ni son maçta yitirdi.
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Misli.com Sultanlar Ligi final serisini 3-2 kaybedip şampiyonluktan olan F.Bahçe son dönemde yitirdiği finallerle dikkat çekiyor. Camiayı derinden etkileyen 2005-06 yılında Denizli’de son maçta kaybedilen şampiyonlukla başlayan sendrom, 2009- 10’da son maçta Trabzon’u yenemeyerek şampiyonluğun kaptırılmasıyla travmaya dönüşmüştü.
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Futbolda ağır darbelerden biri de 2011-12 sezonunda oynanan play-off maçında Galatasaray’la 0-0 berabere kalınarak son maçta yine şampiyonluğun yitirilmesiyle yaşanmıştı. Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu ile seri yakalayan ve Beşiktaş’ın peş peşe puan kaybetmesiyle evinde Sivas karşısına final maçına çıkan Kanarya 2-1 yenilerek şampiyonluğu ezeli rakibine teslim etti. F.Bahçe, yine geçen yıl basketbolda şampiyonluk final serisinde Anadolu Efes’e üç maç yenilip şampiyonluğu kaybetmişti.
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Fenerbahçe bu sezon da son 1 aylık periyotta önce kadın voleybolda Kupa Voley finalinde Vakıfbank’a 3-2 yenilerek kupa şampiyonluğunu kaybetti, ardından Türkiye Kupası’nın finalinde Yenişehir Belediyesi’ne yenilip kupayı yitirdi. Sonra Euroleague finalinde Fenerbahçe, Sopron’a seyircisi önünde yenilip en büyük kupayı kaybetti. Fenerbahçe Beko da Türkiye Kupası’nı rakibi Anadolu Efes’e kaptırdı. Önceki akşam da finalde Vakıfbank’a 3-0 yenilen Sarı Melekler Sultanlar Ligi şampiyonluğundan oldu.
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Teselliyi basketbolda arıyor | Sarı lacivertlilerin futbolda lig ikinciliği, basketbolda ise kadınlarda ve erkeklerde şampiyonluk şansı devam ediyor. Futbolda Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedefleyen Kanarya, Konya’nın 5 puan önünde yer alıyor. Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde 2-0 önde olan Fenerbahçe Safiport yarın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Normal sezonu lider bitiren F.Bahçe Beko ise play-off çeyrek finalinin ilk maçında yarın Bursa ile oynayacak.
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İşte Fenerbahçe'nin son maçlarda kaçan şampiyonlukları:
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2005-06 Denizli-F.Bahçe 1-1 G.Saray şampiyon oldu.
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2009-10 F.Bahçe-Trabzon 1-1 Kupa Bursa’ya kaptırıldı.
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2011-12 F.Bahçe-G.Saray 0-0 Şampiyonluk G.Saray’a gitti.
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2020-21 F.Bahçe-Sivas 1-2* Beşiktaş’a kupayı eliyle verdi.
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2013-14 F.Bahçe-G.Saray 58-69 Kadınlar Euroleague’de Avrupa 2.’si oldu.
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2015-16 F.Bahçe-CSKA 96-101 Erkekler Euroleague finalini kaybetti.
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2020-21 F.Bahçe Beko-A. Efes - Final serisinde üst üste 3 maç kaybedildi.
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2021-22 F.Bahçe Beko-A.Efes 72-86 Türkiye Kupası şampiyonluğunu yitirdi
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2021-22 F.Bahçe-Yenişehir Bld. 58-71 Kadınlar, Türkiye Kupası’da 2.’likte kaldı
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2021-22 F.Bahçe-Sopron Basket 55-60 Kadınlar Euroleague’de Avrupa 2.’si oldu.
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2005-06 Arkas Erkekler lig mücadelesinde dörtlü finalde Arkas’a 1 puanla kaybetti.
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2006-07 Eczacıbaşı 4’lü finalde şampiyon Eczacıbaşı oldu.
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2007- 08 Eczacıbaşı 3-0’lık serinin ardından şampiyonluğu yine Eczacı’ya kaptırdı