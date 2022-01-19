Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira için Premier Lig iddiası
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Vitor Pereira için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports, Pereira'yı Premier Lig ekibinin düşündüğünü duyurdu.
19 Ocak 2022 17:48
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Fenerbahçe'de sezon başı ikinci kez göreve getirilen; ancak beklentilerin uzağında kalınmasının ardından Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı.
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53 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 25 maça çıkmıştı. Sarı Lacivertliler bu karşılaşmaların 11'inde galibiyet elde ederken, 7 maç beraberlikle sona ermiş, 7 maç da Fenerbahçe'nin yenilgisiyle tamamlanmıştı.
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Takım UEFA Avrupa Ligi'nden de elenirken; Pereira, 17. haftada'da Sarı Lacivertliler'in lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşmesinin ardından gönderilmişti.
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Vitor Pereira için İngiltere'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Rafa Benitez'le yollarını ayıran Everton'ın Vitor Pereira'yı da teknik direktörlüğe getirmeyi düşündüğünü duyurdu.
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Ancak Mourinho, üç yıllık sözleşme imzaladığı Roma'da henüz 6. ayını dolduran Portekizli teknik adam İtalya'dan ayrılmayı düşünmüyor.
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Frank Lampard ve Wayne Rooney, Benitez'in yerine en güçlü adaylar olarak duruyor. Buna karşın Carlo Ancelotti'den önce de ismi Everton ile anılan Porto ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Everton'ın gündemine tekrar geldi.
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Geçen ocak ayında Chelsea'den gönderilen ve takım çalıştırmayan Frank Lampard'ın iş için görüşme yapması bekleniyor.
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Championship'te Derby County ile onur mücadelesi veren eski Everton'lı Wayne Rooney'nin mutlu olduğu ve Pride Park'a odaklandığı belirtiliyor. Ancak Rooney'in geçmişi ve kulüple olan ilişkisini göz önünde bulundurarak Everton'ı geri çevirmenin zor olacağı bildiriliyor.