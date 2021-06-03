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Fenerbahçe'nin Alex de Souza planı

03 Haziran 2021 15:36

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Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararı alan Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sürüyor. Yeni sezona tecrübeli bir teknik adamla girmek isteyen Fenerbahçe'de bir yandan Alex de Souza heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertli isim için yönetimin düşündüğü plan ortaya çıktı.

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Milliyet gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe Başkanı, tüm kamuoyunun ve camianın merakla beklediği teknik direktörlük konusuna son noktayı koydu, “Emre Belözoğlu’nu da riske atmamak adına yeni bir isim yani yabancı hoca kararını verdik” diye konuştu. Bu açıklamalar sonrası gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

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EMRE VEDA ETTİ | Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de sportif direktör ve futbol A takım direktörü olarak görev yapan Emre Belözoğlu ile sarı-lacivertli kulübün yolları resmi olarak ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamanın ardından Belözoğlu da bir mesaj yayımlayarak Fenerbahçe’ye veda etti.

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PORTEKİZLİ HOCA | Başkan Ali Koç yeni sezona yabancı teknik adamla başlama kararı aldı. Koç’un seçenekleri arasında Portekizli çalıştırıcılar önemli yer tutuyor.

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HEDEFTE ESPIRITO | VAR Bunların başında da Nuno Espirito Santo geliyor. Daha önce Valencia ve Porto tecrübesi bulunan çalıştırıcı son olarak Premier League ekiplerinden Wolverhampton’u çalıştırdı.

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LİSTEDE BAŞKA PORTEKİZLİLER VAR | Kısa süre önce İngiliz ekibi ile yolları ayıran 47 yaşındaki Santo dışında farklı Portekizli adaylar da listede yer alıyor.

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ALEX GERİ DÖNEBİLİR | Sarı-lacivetli yönetim yeni sezon için Portekizli bir teknik direktörle anlaşma sağlarsa, yardımcılarından birinin Alex olma ihtimali yüksek.

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LİGİ İYİ TANIYOR | Fenerbahçe formasını uzun yıllar başarıyla giyen eski kaptanın gelecek teknik adamla aynı dili konuşmasının yanı sıra sarı-lacivertli takımı ve ligi son derece iyi tanıması bu düşüncenin temel sebebi olarak gösteriliyor.

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UYUM SORUNUNU ÇÖZECEK | Her yabancı hocanın başlangıçlarda yaşadığı uyum sürecini yaşamaması adına da Alex’e sıcak bakılıyor. Alex de Souza kısa süre önce Sao Paulo U19 takımının teknik adamı olarak göreve başlamıştı.

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BAĞLARI KOPARMADI | Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra eski kulübü Coritiba’ya giden ve futbol hayatını bu ekipte noktalayan 43 yaşındaki Alex de Souza kısa süre önce Sao Paulo U19 takımında antrenörlük kariyerine başladı. Türkiye ile bağlarını koparmayan Alex, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sarı-lacivertli taraftarlarla iletişimini devam ettiriyor.

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ESKİ PROJE | Başkan Ali Koç aldığı kararla 2018-19 sezonunda denediği ancak başarısız olan formüle döndü. Emre Belözoğlu’nun tecrübesini yeterli görmeyen Koç bu nedenle yabancı ve tecrübeli bir isimle devam etmeyi kararlaştırdı.

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