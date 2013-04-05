Fenerbahçe, Lazio'yu 2-0 ile devirdi

EFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, çeyrek finalin ilk maçında Lazio'yu Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 2-0 mağlup etti. Amsterdam yolunda emin adımlarla ilerleyen F.Bahçe, Roma'daki Lazio rövanşı öncesi büyük bir avantaj elde etti.
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İskoçya Futbol Federasyonu'nda William Collum yönettiği mücadelede sarı lacivertlilerin golleri 78. dakikada Webo'nun penaltısı ve 89. dakikada Kuyt'ın ayağından geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez mağlubiyet alan Lazio maçın 47. dakikasında Onazi'nin gördüğü ikinci sarı karttan doğan kırmızı kartla oyunu 10 kişi tamamladı.
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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki son iki Avrupa kupası mücadelesini izleyemeyen sarı-lacivertli taraftarlar, Lazio maçında tribünlerde büyük bir coşku yaşadı. Tribünlerdeki yerlerini almaya başladıktan itibaren heyecanla maçı bekleyen taraftarlar, doldurdukları tribünlerde karşılıklı tezahüratlarla coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Taraftarlar, Türk Telekom kale arkası alt tribünü boydan boya kaplayan “Sen sahada biz tribünde” pankartıyla futbolculara mesaj verirken, maraton üst tribünde dev Türk bayrağı açıldı. Bu arada, karşılaşmanın biletleri maçtan 3 gün önce tükendi.