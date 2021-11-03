Fenerbahçe'den gidenler coştu

Sezon başında takımdan ayrılan Michael Frey, Mame Thiam ile kiralık gönderilen Mbwana Samatta, Allahyar Sayyadmanesh ve İsmail yüksek, yani takımlarında performanslarıyla göz doldurdu.
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Dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun Trabzonspor ile yaşanan çekişme sonrası Adana Demirspor'dan transfer ettiği İsmail, sezon başında orta sahadaki fazlalık nedeniyle Bursaspor'a kiralanmıştı. 1999 doğumlu İsmail, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 8 maçta 2 gol, 2 asistlik performansıyla başarıda pay sahibi oldu. Son oynanan Keçiörengücü karşılaşmasında 1 gol atıp, 1 asist yapan İsmail'in F.Bahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Bunun yanında Thiam, Kayserispor'da 4 kez ağları havalandırıp 2 asist yaptı.
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Antwerp'te Frey 13 gol-1 asist ile çok iyi bir sezon geçiriyor.
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Fenerbahçe'de çok eleştirilen Samatta ise 3 gol buldu.
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Zorya'ya kiralanan ve Ukrayna ekibiyle aralıkta kortratı bitecek Allahyar da 17 maçta 7 gol ve 1 asiste imza attı.