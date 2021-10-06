Fenerbahçe'den Adnan Januzaj'a yakın markaj

Sociedad’da forma giyen Kosova asıllı Belçikalı kanat için Fenerbahçe, menajerinden Ocak ayında görüşmek üzere randevu aldı. Adnan Januzaj’ı Avrupa’dan birçok kulüp istiyor. İddialara göre Galatasaray da 26 yaşındaki yıldızı listesine aldı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Januzaj'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Vitor Pereira da transfere onay verdi.
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Fenerbahçe'de transfer sona ermiyor. Yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan ancak kanatlara istediği takviyeleri yapamayan Fenerbahçe, bir yıldız ismin daha peşine düştü. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan sol ayaklı sağ kanat Adnan Januzaj'ı istiyor.
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Fotomaç gazetesinin haberine göre, Avrupa'dan birçok kulübün peşinde olduğu Kosova asıllı Belçikalı yıldızın için Sarı-Lacivertli kurmayların ocak ayı için menajeriden randevu aldığı öğrenildi. F.Bahçe fırsatı kaçırmak istemiyor.
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Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay verdiği yıldız ismi Galatasaray'ın da istediği gelen haberler arasında. Ancak Fenerbahçe'nin ilgisinin daha büyük olduğu da ifade ediliyor.
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26 yaşında ve 1.86 boyunda olan Adnan Januzaj sağ ve sol kanatlarda oynayabiliyor. 13 kez Belçika Milli Takım forması da giyen Januzay kanat oyuncusunu olmasına karşın top tekniği üst düzeyde.
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Çabukluğu ve kolay adam eksiltme özelliği olan Adnan Januzaj bir kanat oyuncusu olmasına karşın yüksek top tekniğine sahip. Bu yüzden gerektiğinde 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor.
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Manchester United altyapısından yetişen Adnan Januzaj, Sociedad dışında Borussia Dortmund ve Sunderland formaları da giydi.