Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş zirvesi

Performansı düşen Mert Hakan ile Erol Bulut’un ardından Emre Belözoğlu da bir toplantı yaptı. İşte ayrıntılar...
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Fenerbahçe'de son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan ve eleştiri oklarının de hedefi haline gelen Mert Hakan psikoloik olarak da zor bir döneme girmişti. Sivas'tan büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu ile Erol Bulut'un ardından Emre Belözoğlu da bir görüşme gerçekleştirdi.
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Mert'in mental olarak zorlandığının farkında olan Belözoğlu, yıldız futbolcudan eleştirilere fazla takılmamasını, işine odaklanmasını, çok çalışarak bir an önce toparlanmasını istedi.
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Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: "Bu sezon bizim için çok önemli. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Takım içi rekabette kimsenin pes etmesini istemiyorum. Kalitenin farkında olmalısın."
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"Ne antrenmanlarda ne de maçlarda oyuna küsme. Formda olduğun zamanlarda neler yapabildiğini hepimiz gördük. Kapasiteni zorla. Oynadığın her maçın ve her dakikanın hakkını ver."