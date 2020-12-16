Fenerbahçe'de kışla modeli

Fenerbahçe'nin son haftalardaki istikrarsız performansı yeni sıkı kuralları devreye soktu
16 Aralık 2020 12:30
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Fenerbahçe’nin yuvası Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sıkı yönetim ilan edildi. Başkan Ali Koç ve yönetimin talimatıyla Sportif Direktör Emre Belözoğlu, İdari Koordinatör Selçuk Şahin ve Teknik Direktör Erol Bulut, ortak hareket ederek futbolculara askeri disiplin uygulayacak.
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Sözcü Skor'dan İrfan Yirmibeş'in haberine göre, 3-0'lık ağır Malatyaspor yenilgisinde bazı futbolcuların lakayıt tavırlar sergilediğini tespit eden Belözoğlu, Samandıra'ya bazı sıkı kurallar getirecek. İşte takıma uygulanacak olan yeni kurallar:
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Fiziksel olarak eksiği olan oyunculara yapılacak bireysel programlar yakından takip edilecek.
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Antrenmanların başlangıç saatinden 2 saat önce tesislere gelinecek ve fitness çalışılacak.
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Futbolcular uyku düzenlerine, beslenmelerine ve özel hayatlarına çok dikkat edecek.
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Konsantrasyon eksiği görülen futbolculara bazı cezalar uygulanacak.
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Volkan Demirel ve Selçuk Şahin, sürekli futbolcularla irtibatta olup destek verecek.