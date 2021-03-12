Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, futbol takımıyla yemekte buluştu
12 Mart 2021 11:27
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının teknik heyeti ve oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının teknik heyeti ve oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.
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Kulüpten yapılan açıklamada; Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen barbekü organizasyonuna yönetim kurulu üyeleri Burak Çağlan Kızılhan ve Selahattin Baki ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da katıldığı belirtildi.
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, futbol takımıyla yemekte buluştu
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, futbol takımıyla yemekte buluştu