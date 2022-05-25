Fenerbahçe'de 6 oyuncu yolcu, yerlerine gelecek isimler belli oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonun yol haritasını belirledi. Yeni sezon yapılanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Koç, gelecek ve gidecek futbolculara ilişkin net bilgiler verdi.
25 Mayıs 2022 09:54
16
Fenerbahçe Başkanı, “Transfer işini teknik direktörlere soracağız. İsmail Kartal takımı biliyor, Jorge Jesus 2 aydır takımı A’dan Z’ye inceliyor. Biz Jorge Jesus’la sadece Yemek yemiyor, bunları konuşuyoruz” diye konuştu.
26
Sarı lacivertlilerin, kaleci, sol bek ve santrforun yanı sıra, Nazım Sangare’nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle bir de sağ bek alması bekleniyor.
36
Kale için Kasımpaşa’dan Ertuğrul Taşkıran, bonservisi elinde olan Sinan Bolat'ı düşünülüyor.
46
Sol bek için en büyük aday, Kasımpaşa’da başarılı bir sezon geçiren Eren Elmalı.
56
Sağ bek Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı ile kapatılacak.
66
Ayrıca Konyaspor’da başarılı bir sezon geçiren toper topere Abdülkerim Bardakçı da listede (Hürriyet)