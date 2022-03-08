Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bielsa ile görüşecek

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni sezon öncesi teknik direktör konusunu çözmek istiyor. Koç'un hem Bielsa hem de Joachim Löw ile hafta içinde görüşeceği öğrenildi.
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Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve marka bir teknik adamla yola çıkmayı planlayan Fenerbahçe yeni teknik direktörünü belirlemek için adeta seferber oldu.
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Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Joachim Löw ve Marcelo Bielsa isimlerine yoğunlaştığı öğrenildi.
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Başkanın iki ünlü teknik adam için yeni bir sefere hazırlandığı belirtildi. Boşta olan iki teknik adamla masaya oturacak Ali Koç'un iki isimden biriyle anlaşması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce Marcelo Bielsa ile temas kuracak. Perşembe günü Arjantinli hoca ile masaya oturacak Koç, sonrasında ise Joachim Löw ile görüşecek.
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Sarı-lacivertli yönetimin bu hafta yapılacak görüşmeler sonrasında iki hocanın projelerine göre hareket edeceği ve buna göre karar vereceği öğrenildi.