Fenerbahçe, Arsenal'den Sokratis'i istiyor

Sezon başında transfer ettiği Lemos ve Tisserand'ın performansından memnun kalmayan Fenerbahçe'de stoper arayışları başladı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun hedefindeki isimin uzun yıllar Borussia Dortmund ve Arsenal forması giyen Sokratis olduğu ortaya çıktı
23 Aralık 2020 11:34
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Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla penaltıya sebebiyet veren stoperlere sahip olan Fenerbahçe, ocak ayı öncesi yeni bir ismi daha listesine aldı.
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Maçlarda savunmadaki hataların ardından bu bölgeye takviye yapamayı düşünen Sarı-lacivertlilerin hedefinde Yunan yıldız var.
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Geçtiğimiz günlerde Londra'ya giden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Arsenal'de kadroya giremeyen Sokratis için görüşme yaptığı iddia edildi.
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Sezon sonunda sözleşmesinin biteceği İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan 32 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.