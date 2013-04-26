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Fenerbahçe Amsterdam yolunda

26 Nisan 2013 11:25

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Portekiz ekibi Benfica'yı 1-0 mağlup etti. Bu skorla Fenerbahçe Avrupa Ligi yarı final rövanş maçı için önemli bir avantaj yakalamış oldu.

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Portekizli ekibi kendi evinde konuk eden temsilcimiz, karşılaşma boyunca rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi. Biri penaltı olmak üzere 3 topu da direkten döndü.

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Beklenen gol ise 71. dakikada geldi.

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Egemen Korkmaz'ın kafa vuruşunda direğe çarparak içeri giren top Benfica savunması tarafından çıkarılsa da hakem golü verdi.

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Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol olmayınca, temsilcimiz rövanş öncesi avantaj yakalamış oldu.

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