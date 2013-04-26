Fenerbahçe Amsterdam yolunda
26 Nisan 2013 11:25
122
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Portekiz ekibi Benfica'yı 1-0 mağlup etti. Bu skorla Fenerbahçe Avrupa Ligi yarı final rövanş maçı için önemli bir avantaj yakalamış oldu.
222
Portekizli ekibi kendi evinde konuk eden temsilcimiz, karşılaşma boyunca rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi. Biri penaltı olmak üzere 3 topu da direkten döndü.
322
Beklenen gol ise 71. dakikada geldi.
422
Egemen Korkmaz'ın kafa vuruşunda direğe çarparak içeri giren top Benfica savunması tarafından çıkarılsa da hakem golü verdi.
522
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol olmayınca, temsilcimiz rövanş öncesi avantaj yakalamış oldu.
© Tüm hakları saklıdır.