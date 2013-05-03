Fenerbahçe Amsterdam biletini yırttı
03 Mayıs 2013 11:56
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UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Benfica'ya 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, şampiyonadan elendi.
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Benfica ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Benfica'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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Benfica'nın golleri Nico Gaitan (9) ve Oscar Cardozo'dan (35-66) geldi. Fenerbahçe tek golünü ise 23. dakikada penaltıdan Kuyt attı.
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Fenerbahçe, bu skorla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
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