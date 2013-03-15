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Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdırdı

15 Mart 2013 11:54

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Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında evinde ağırladığı Viktoria Plzen ile berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

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Sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu skor, rakibini deplasmandaki ilk maçta 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'ye yetti ve temsilcimiz adını çeyrek finale yazdıran takım oldu. Fenerbahçe'nin golü 44. dakikada oyuna sonrada giren Salih Uçan'dan gelirken, rakip takımın golünü 61. dakikada Vladimir Darida kaydetti.

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Karşılaşma Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynandı. Tribünde taraftarlar yerine bayraklar ve pankartlar yer aldı.

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Konuk ekibin yöneticileri tribünden takımlarını destekledi.

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Maraton üst tribünde, dev boyutta Türk bayrağı bulunurken, kale arkası tribünlerde sarı-lacivert renkte bayraklar tribünleri süsledi.

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BATE Borisov maçında maraton alt tribünde taraftarın mesajı şeklinde yer alan İngilizce "As if we were here" (Buradaymışız gibi) yazılı pankart, Viktoria Plzen mücadelesinde de tribünde bulundu.

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