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Fenerbahçe 1-0 Shakhtar Donetsk (Maç sonucu)

19 Nisan 2022 18:56

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Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'in Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, Ukrayna ekibiyle özel maça çıktı.

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Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk yardım maçında Kadıköy'de sahaya çıktı.

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Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'da futbol oynanamıyor. Ülkenin önde gelen kulüplerinden Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev, "Barış için futbol" turunda yurt dışında maç yapmaya devam ediyor. Turda elde edilen gelirler, savaş mağdurlarına aktarılıyor.

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Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin'e müsabakanın anısına plaket takdim etti.

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Shakhtar Donetsk son olarak Fenerbahçe'ye konuk oldu. İsmail Kartal, sahaya Ertuğrul, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Arda, Burak, Valencia ve Berisha 11'iyle çıktı.

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Ukrayna ekibinin ilk 11'i ise; Pyatov, Matviienko, Rakytskyi, Bondar, Stepanenko, Bondarenko, Mudryk, Topalov, Siheev, Konoplia, Solomon şeklinde oldu.

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Ülker Stadı'ndaki maçı Fenerbahçe Enner Valencia'nın 26. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.

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SZALAI SAKATLANDI - Sarı-lacivertlilerin Macar stoperi Attila Szalai, 66. dakikada omzundan sakatlanarak sedyeyle kenara geldi.

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İSAK VURAL TARİHE GEÇTİ - Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural(15 yıl 10 ay 23 gün), 75. dakikada oyuna dahil oldu. İsak, Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu oldu.

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Elde edilecek gelirin savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacağı maç için 11.781 bilet satışı yapıldı. Az sayıda Ukraynalı taraftar da maçı tribünde takip etti.

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