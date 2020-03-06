Feminist Gece Yürüyüşü çağrısında ‘pixelstick’ teknolojisi
06 Mart 2020 16:38
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8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü pazar günü yapılacak.
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Kadınlar bu yıl ‘pixelstick’ teknolojisiyle gece yürüyüşüne çağrı yaptı.
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Kullanılan ‘pixelstick’ in esin kaynağı İspanya. Yasakları aşmak için kullanılan tekniğin bir benzeri.
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Sokaklar, duvarlar, kamu binaları bu teknoloji ile yazılarla donatılıyor.
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Feminist Gece Yürüyüşü saat 19.00’da Fransız Kültür Merkezi önünde yapılacak.
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Feminist Gece Yürüyüşü çağrısında ‘pixelstick’ teknolojisi
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Feminist Gece Yürüyüşü çağrısında ‘pixelstick’ teknolojisi
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