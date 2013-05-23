Femen'den Fransa'daki homofobik intihara tepki

Ukraynalı aktivist grup Femen üyesi bir kadın, dün eşcinsel evliliklerin yasalaşmasına tepki olarak intihar eden Fransız aşırı sağcı tarihçi Dominique Venner'i protesto etti.
213
Venner'in dün intihar ettiği Notre Dame Katedrali'nde eylem yapan aktivistin vücudunun ön kısmına 'Faşist cehennemde çürür umarım' sırtına da, 'Tanrı’ya güveniriz (In God we trust)' sözünü değiştirerek 'Gay’lere güveniriz (In Gay we trust)' yazdığı görüldü.
313
Genç kadın ağzına doğru bir silah tutarak intihar eylemini canlandırdıktan sonra güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.
413
78 yaşındaki tarihçi ve aşırı sağcı aktivist Dominique Venner, Fransa'da hafta sonu yürürlüğe giren eşcinsel evlilik yasasını protesto etmek amacıyla, Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali'nde ağzına sıktığı kurşunla hayatına son vermişti.