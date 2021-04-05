Felipe Melo: Cristiano Ronaldo tarihtir, onun gibi birini eleştiremezsin
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Felipe Melo, Brezilya basınına bir röportaj verdi. Ronaldo hakkında övgüyle bahseden Melo, Cristiano Ronaldo tarihtir, onun gibi birini eleştiremezsin" dedi.
05 Nisan 2021 16:16
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Melo'nun röportajından öne çıkanlar şöyle:
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Kendimi bir pitbull olarak görmüyorum. Sahada belki öyle ama ciddi olmak gerekirse benim işim bu. Bu karakteri ben yaratmadım, Galatasaray taraftarları bana 'pitbull' diye bağırıyorlardı. Birçok insan benim pitbull olmamdan bahsediyor ama 90 metreye yolladığım paslardan, teknik kalitemden bahseden çok insan yok. Kariyerim boyunca tekniğim hep öne çıkmıştır.
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Bence ben bir Labrador'um çünkü saçlarım yok ve sevgiye ihtiyacım var. Bu yüzden bir aile yapısının içindeyim. Eğer eşim, çocuklarım olmasaydı bu ihtiyacımın farkına varardım ve yolun yarısında kendimi kaybederdim. Farkı yaratan şey bu.
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Twitter'da başka takımlarla görüştüğümü yazanları görüyorum. Kimseyle görüşmedim, Palmeiras'a odaklanmış durumdayım, burada tarih yazmaya ve kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum. Sevdiğim kulüp olan Palmeiras ile konuşmadan önce kimseyle görüşmem.
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Palmeiras benimle sözleşme yenilemezse bir karar vermek zorunda kalacağım. 2-3 yıl daha oynamak istiyorum. Kariyerim boyunca bu spekülasyonlar oldu.
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Mourinho'nun Inter'inin 3 kupayı birden kazanması, gerçekten eşi benzeri olmayan bir başarıydı. 2020'de biz de Palmeiras ile Libertadores, Brezilya Kupası ve Lig şampiyonluğunu kazandık. Bu harika kulübün tarihine geçtiğim için çok mutluyum.
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Tanrı'ya bana bahşettiği sağlık için şükrediyorum. Geçen yıl ciddi bir bilek sakatlığı geçirdim ve oynayamadım, dışarıda kalmak benim için çok zorluydu ama şükürler olsun ki beklenenden erken döndüm. Sırrım saha içinde ve dışında profesyonel olmak. Bugün dünya futbolunda başka Felipe Melo yok, sadece ben varım ve ben de kariyerimi uzatabilmek için her gün çok sıkı çalışıyorum.
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Juventus, dünyanın en büyük 5-6 kulübünden biri, Inter ve Milan da öyle. Sürekli kazanamazsın ki Juventus 9 yıldır şampiyon oluyor, Şampiyonlar Ligi'nde de finale yükseldi. Hala çok güçlüler, bittiklerini söyleyemeyiz.
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Inter, Serie A'da şampiyonluğa yakın ancak henüz kazanılan bir şey yok. Conte harika bir takım kurdu, hepsi güçlü oyuncular. Inter'in içinde bulunduğu durum beni gururlandırıyor. Geçmişte Juventus'ta oynamış olmama rağmen ben bir Inter taraftarıyım ve her zaman Inter taraftarı olacağım.
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Bir insan Cristiano Ronaldo'yu nasıl eleştirebilir? Ronaldo ve Messi tüm hayatım boyunca gördüğüm en iyi oyuncular. Bir şampiyondan, bayrak adamdan bahsediyoruz. Sadece Juve efsanesi değil, dünya futbolunun da efsanesi. Cristiano Ronaldo tarihtir, onun gibi birini eleştiremezsin. Serie A, onun gibi birine sahip olduğu için şanslı, ona saldıranlar önce ağızlarını temizlemeli.
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Serie A, kariyerinin en önemli basamağıydı. İtalya'da geçirdiğim 4 yılın ardından futbol görüşümü, oyun tarzımı değiştirdiğim yerdi. Taktiksel olarak İtalyan takımlarının bir eşi yok, onlar bu dünyanın en iyileri. Fiprentina, Juventus ve Inter'de güzel deneyimler yaşadım, unutulmazdı. Bir gün geri dönebilir miyim, şu anda söylemek zor. Belki bir gün Palmeiras beni istemediğini söylerse ve bir İtalyan takımı da benimle ilgilenirse belki giderim. Ciddi olmak gerekirse, benim hikayem Palmeiras'ta bitecek.