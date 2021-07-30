Felaketin boyutu ağırlaşıyor; yangınlardan bu kareler yansıdı!
Antalya'nın Manavgat, Mersin'in Aydıncık, Muğla'nın Marmaris, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Dört kişinin yaşamını yitirdiği yangınlarda ormanlık alanlar kül oldu, yüzlerce ev, zarar gördü. Yangınlardan bu fotoğraflar yansıdı.
30 Temmuz 2021 10:16
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 önce çıkan ve ilçe merkezini de etkileyen orman yangını devam ederken, yangının acı yüzü gün ağırınca ortaya çıktı.
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Cumhuriyet Mahallesinde birçok ev, sera ve bahçe yangından etkilenirken, evinin yandığını gören Hamide Bağ, gözyaşlarına boğulup, ağıt yaktı.
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"Benim evim" diyerek gözyaşı döken Bağ, "Yeni televizyon, buzdolabı aldıydım. Yemeyip çamaşır makinası almıştım. Vay benim evim vay. Her şeyim olsun diye uğraşırdım. Ben yemeyip, sandığımı doldurmak için uğraşırdım. Dün yangın buraya gelince, polisler buraya gelip buraları boşalttılar. Buralarda kocamın emekleri var" dedi." dedi.
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Hamide Bağ'ın gelini Kiraz Bağ ise kendisinin köyde olduğunu ve buradaki yangını televizyondan takip ettiğini söyledi. Sabaha kadar uyumadığını belirten Bağ, "İnsan evini yanık bulunca nasıl hissedebilir ki. Her şey bu evin içindeydi" diye konuştu.
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Dün ilçe merkezine kadar inen yangın yerleşim yerlerinde de etkili olurken, birçok ev, sera ve bahçe yangından zarar gördü.
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Yerleşim yerlerinde soğutma çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda devam eden yangında kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Yangının etkili olduğu yerleşim yerlerindeki acı fotoğraf ise gün ağırınca ortaya çıktı.
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın dağlık kısımdaki ormanlık alanın farklı noktalarında devam ediyor.
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Gökyüzünü yoğun bulut tabakasının kapladığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahalelerde bulunuluyor.
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Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmemesi için var güçleriyle çalışıyor.
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İlk tespitlere göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş hayvan ölürken, 6 bin dekar tarım arazisi ve ağırlıklı muz serası olmak üzere 500 dekar serada zarar oluştu. 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi, 18 köy tahliye edildi, 8 köy tamamen yandı. 1 insansız helikopter, 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi ve 30 su ikmal aracının yanında yaklaşık bin personel ile müdahale edildi. Yangına evlerinde yakalanan Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri Gardaş çifti yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 183 vatandaş hastanelerde tedavi edildi.
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Yangına müdahale esnasında ise Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personelinin kolunda ve omuz kısmında yanıklar oluştu.
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Yol kenarına oturan personelin, ilk yardım çantasından çıkardığı krem ve sargı bezleriyle kendisini tedavi edip göreve devam ettiği görüldü.
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Yeniköy mahallesindeki orman yangınında dumandan etkilenip bayılan ve ismi öğrenilemeyen Alman vatandaşının yardımına bölgeye erzak taşıyan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman işçisi Ali Karaoğlan koştu. Yol kenarında baygın yatan Alman vatandaşını gören orman işçisi Ali Karaoğlan (44), ilk müdahaleyi yapıp zehirlenmeye karşın ayran içirdi. Yerleşik Alman'ın ayakkabılarını almadan villasından ayrıldığı, ellerinde ve kafasında yanık izleri olduğu görüldü.
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Manavgat'ta 3'üncü günde devam eden yangına müdahale için Türkiye'nin birçok ilinden gelen ekipler, yangının başladığı günden bu yana canlarını hiçe sayarak alevleri söndürmeye çalışıyor. Ekipler zaman zaman alevlerin arasında kalsalar da gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yalova Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 5 ekip ve arazöz, 700 kilometre uzaklıktaki Manavgat'a yaklaşık 10 saatlik yolculuk sonrasında ulaştı. Geldikleri günden bu yana alevlerle mücadele eden Bilal Avcı, Mustafa Kaynar, Ahmet Demirtaş, Hüseyin Arslan ve Serdar Tuhal'dan oluşan ekip, Yaylaalan Mahallesi'ndeki yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için sabah saatlerine kadar mücadele etti.
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Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yakıt ikmali için mahalle içerisinde duran ekip, yakıt tankerini beklerken arazözün üzerinde kahvaltı yapmak için yanlarındaki çaydanlıkla çay demledi. Bölgede dağıtılan sandviçleri kahvaltıda demledikleri çayla birlikte yiyen ekip, yakıt ikmalinin ardından İbradı yolu üzerinde yangının devam ettiği noktaya doğru yola çıktı.
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını geniş bir alanda etkisini sürdürürken, yangınını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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Yangın Asparan mevkiinde devam ederken, İçmeler-Turunç Mahallesi yolunda da kısmen etkili oluyor.
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Marmaris-Datça karayolu Değirmenyanı mevkiine kadar ulaşan alevleri söndürmek için 1 uçak, 8 helikopter ile havadan, 50 arazöz, 25 su tankeri ile karadan müdahale sürüyor.
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Adana’nın Kozan ilçesinde 3. gününde devam eden ve karadan söndürme çalışmaları süren orman yangınına havadan da müdahale yeniden başladı.
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Evi yanan 5 çocuk annesi Fatma Okutan, 10 yıl önce de bakkal dükkânının yandığını söyledi.
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“Dün canımızı zor kurtardık. Bakkalım da 10 sene önce yandı. Evimin tez yapılmasını istiyorum. Başka evim de yok. Tek bu evim var. Buğdayımdan hayvanlarımın yemine kadar her şeyim yandı. Dolabım, televizyonum yandı. Sadece üzerimdeki kıyafetlerim kaldı. Dün kaçtık yangından. Süt sağacak çanağım bile kalmadı” diye konuştu.
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Fatma Okutan’ın akrabası Ümmügülsüm Okutan ise yangına kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirterek, “Kocası öldükten sonra Fatma’nın evini düzene soktuk ama dün hepsi gitti. Bir an önce evinin yapılmasını istiyoruz. Biz başka bir şehre falan gidemeyiz. Burada doğduk, büyüdük” ifadelerini kullandı.