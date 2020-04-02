'Felaket yılı': 2020'nin ilk çeyreğinde başımıza gelen 7 olay
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02 Nisan 2020 23:11
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İran, Ukrayna Havayolları'na ait uçağı 9 Ocak'ta 'yanlışlıkla' düşürmüştü. Olay sonucunda uçaktaki 176 yolcu hayatını kaybetmişti.
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Elazığ depremi - 24 Ocak 2020’de merkez üssü Elazığ - Sivrice olan bir bölgede meydana gelmişti. Derinliği 6,75 km olan depremin büyüklüğü 6,8 olarak açıklanmıştı. Deprem sonucunda 37’si Elazığ, 4’ü Malatya’da olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca bu süreçte 1466 kişi yaralanırken 45 kişi enkaz altından sağ olarak kurtuldu.
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Van çığ felaketi - 4 Şubat 2020’de Van Bahçesaray üzerinde bir çığ felaketi yaşandı. Bir servisin üstüne düşen çığın ardından, bu servisi kurtarmaya çalışan insanların üzerine ikinci kez çığ düşünce, sonuç olarak toplamda 41 kişi hayatını kaybetti. Bu olayda 11 asker, 9 korucu ve 2 itfaiye eri şehit oldu.
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Pistten çıkarak parçalanan uçak - 5 Şubat’ta yaşanan bu olayda, Pegasus’a bağlı bir uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. İçerisinde 2’si bebek olmak üzere 177 yolcu ve 6 mürettebat olan uçak 3 parçaya bölündü. 3 kişi hayatını kaybederken 180 kişi yaralı olarak kurtuldu.
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Çekirge İstilası - 2020’de Orta Asya coğrafyasında görülen bu olayda, yaklaşık 85 milyon çekirge birlikte hareket etti. Türkiye'yi 'teğet geçen' olaydan, İran, Irak, Yemen etkilendi.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib bölgesinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı sırasında TSK'ya yönelik saldırılarda toplamda 59 asker şehit olmuştu.
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Koronavirüs küresel salgını - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) dünyaya yayıldı. 2 Nisan itibarıyla virüsten 1 milyonu aşkın kişi etkilendi; 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye'ye de sıçrayan Koronavirüs nedeniyle 356 kişi hayatını kaybederken 18 bin 135 kişi enfekte oldu.