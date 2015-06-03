Faydalı besinler ve organlarımıza benzerlikleri

Şekli ile beynin küçültülmüş bir modeli olan cevizin Omega 3, Omega 6, A, B ve E vitaminleri ile lif yönünden zengin olmasının yanı sıra, beyin için gerekli gümüş iyonlarını da içerdiğini ifade eden Arı, “Antibakteriyel özelliği olan gümüş iyonları beyin sağlığının koruyucusudur.
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Ceviz, beynin ihtiyacı olan gümüş iyonlarını içeren tek meyvedir.
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Zencefili, bulantı, mide ağrıları, hazımsızlık, soğuk algınlığı, nezle, romatizma ağrıları, baş ağrısı, migren, kalp çarpıntıları ve yüksek tansiyona karşı kullanıldığını söyleyen Sezik, "Bu yüzden deniz ve vasıta tutmasını, hamilelikte ve kemoterapi sırasındaki bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılıyor.
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“Rod” ve “kon” ismi verilen bu ışık algılayıcılar, ciddi A vitamini eksikliğinde fonksiyon görmez ve gece körlüğü oluşur.
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UCLA (University of California, Los Angeles) araştırmacıları, ürettikleri genetiği düzenlenmiş domateslerde bulunan bir peptidin, iyi huylu kolesterolün etkilerini taklit ettiğini gösterdiler.
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Fasulye, tıpkı bir böbreğe benzer ve böbrek fonksiyonlarını iyileştirmeye yarar.
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Mükemmel bir A ve C vitamini kaynağıdır. Vücudun vitamin ihtiyacının bir bölümünü karşılamaya yardım eder. Yapısında potasyum, sodyum, kalsiyum ve manganez gibi çok çeşitli mineraller içerir.
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Zengin mineral içeriği sayesinde kronik yorgunluğu giderici özelliği vardır. Ve daha sayamayacağımız bir sürü faydası...
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Nar çekirdekleri, kan hücrelerine benzerlik gösterir. Nar, kalp sağlığı için önemli bir antioksidandır. Zararlı hücrelerin tutulmasına yardımcı olur.
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Tatlı patates ile birlikte havuç, mısır ve kabak gibi sarı ve turuncu sebze ve meyveler de pankreas için yararlıdır ve pankreas kanserini önlemeye yardımcı olabilir.