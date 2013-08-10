T24 LogoT24 Logo

Dünyanın en iyi teknik adamları...

10 Ağustos 2013 17:02

115

İngiliz Givemesport isimli internet sitesinde, günümüzde faal olan, dünyanın en iyi 10 teknik direktörü listesi yayınlandı. Fatih Terim'in dünyada aktif teknik direkörler arasında beşinci sırada yer aldığı listede, Terim'in önünde Klopp, Mourinho, Ancelotti, Conte gibi isimler yer alıyor. Listede yer alan dünyanın en iyi teknik direktörleri;

215

10. Frank De Boer - Ajax

315

9. Foncesca - Porto

415

8. Arsene Wenger - Arsenal

515

7. Leonid Slutsky - CSKA

615

6. Phillipe Montanier - Rennes

715

5. Fatih Terim - Galatasaray

815

4. Jürgen Klopp - Borussia Dortmund

915

3. Jose Mourinho - Chelsea

1015

2. Carlo Ancelotti - Real Madrid

1115

1. Antonio Conte - Juventus

1215

2011 - 2012 sezonunda tekrar G.Saray'ın başına gelen Fatih Terim geride bıraktığımız iki sezonu şampiyon olarak tamamladı.

1315

Arsenal maçındaki benzer hareketiyle tribünleri ayağa kaldıran tecrübeli hoca bir de F.Bahçe'nin elinden Süper kupayı aldı.

1415

Bu sezonda Süper Kupayı G.Saray müzesine katmayı planlayan Fatih Hoca, sarı-kırmızılı ekipte 10 sezonda 6 şampiyonluk elde etmeyi başardı...

1515

& 60 şampiyonluk yüzdesi elde etmeyi başaran başarılı çalıştırıcı bu sezon açıklanan listede 5. sırada yer alarak büyük bir gururun sahibi olmayı başardı.

ETİKETLER

fatih terimfutbolteknik direktör
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24