Dünyanın en iyi teknik adamları...

İngiliz Givemesport isimli internet sitesinde, günümüzde faal olan, dünyanın en iyi 10 teknik direktörü listesi yayınlandı. Fatih Terim'in dünyada aktif teknik direkörler arasında beşinci sırada yer aldığı listede, Terim'in önünde Klopp, Mourinho, Ancelotti, Conte gibi isimler yer alıyor. Listede yer alan dünyanın en iyi teknik direktörleri;
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10. Frank De Boer - Ajax
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9. Foncesca - Porto
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8. Arsene Wenger - Arsenal
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7. Leonid Slutsky - CSKA
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6. Phillipe Montanier - Rennes
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5. Fatih Terim - Galatasaray
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4. Jürgen Klopp - Borussia Dortmund
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3. Jose Mourinho - Chelsea
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2. Carlo Ancelotti - Real Madrid
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1. Antonio Conte - Juventus
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2011 - 2012 sezonunda tekrar G.Saray'ın başına gelen Fatih Terim geride bıraktığımız iki sezonu şampiyon olarak tamamladı.
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Arsenal maçındaki benzer hareketiyle tribünleri ayağa kaldıran tecrübeli hoca bir de F.Bahçe'nin elinden Süper kupayı aldı.
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Bu sezonda Süper Kupayı G.Saray müzesine katmayı planlayan Fatih Hoca, sarı-kırmızılı ekipte 10 sezonda 6 şampiyonluk elde etmeyi başardı...
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& 60 şampiyonluk yüzdesi elde etmeyi başaran başarılı çalıştırıcı bu sezon açıklanan listede 5. sırada yer alarak büyük bir gururun sahibi olmayı başardı.