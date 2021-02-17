Fatih Terim'den Alanyaspor'a yeni taktik
17 Şubat 2021 15:37
15
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başından bu yana kullandığı iki taktik yerine yeni bir taktikle Alanyaspor maçına çıkmaya hazırlanıyor.
25
Kasımpaşa maçındaki performansı ile beğenilen Gedson Fernandes'in ilk 11'e girmesiyle sistemde değişiklik yapılacak.
35
Tek ön libero Taylan'la daha önceki maçlarda 4-1-4-1 ya da 4-3-3'ü tercih eden Galatasaray, artık sahaya 4-2-3-1 şeklinde yayılacak.
45
Fatih Terim'in orta sahadaki yeni ikilisi de Taylan & Gedson Fernandes olacak. Etebo, Kasımpaşa maçında iyi oynasa da Alanya deplasmanında kulübeye çekilecek.
55
Taylan-Gedson ile orta sahayı kurmayı planlayan Terim, cezası biten Arda'yı sağda, Belhanda'yı 10 numara pozisyonunda, Onyekuru'yu solda, Mohamed'i de ileri uçta kullanacak.
© Tüm hakları saklıdır.